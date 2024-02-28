28 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, ABD tahvil faizlerindeki düşüşlerin, değerini koruyan doların önüne geçmesiyle yatay seyrediyor. Piyasalar, yarın açıklanacak olan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim harcamalarını (PCE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaları izleyecek.

2029 - 2033 dolar arasında işlem gören ons altın, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 2031 dolardan işlem gördü.

Değeri ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın fiyatı, 2049 liraya kadar tırmanarak tüm zamanların zirvesini yeniledi. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,13 primle 2035 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.329,13 lira

Gram altın 2.124,62 lira

Yarım altın 6.658,27 lira

Gremse altın 34.894,00 liradan el değiştiriyor.