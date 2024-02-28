Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,1475 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,1586 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,1680 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 31,1655 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,3870 TL'ye kadar tırmandı ve tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 33,7701 TL seviyelerinde seyrediyor.