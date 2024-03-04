4 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 ayın en yüksek seviyesinde hareket ederken; makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.

Ons altın, 2086 dolara kadar yükselirken; saat 08.57 itibarıyla yüzde 0,07 düşüşle 2081 dolarda işlem gördü.

Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekor seviyesini 2131 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,06 primle 2102 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.436,09 lira

Gram altın 2.170,28 lira

Yarım altın 6.872,18 lira

Gremse altın 35.861,00 liradan el değiştiriyor.