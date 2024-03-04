4 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altının ons fiyatı, 2 ayın en yükse seviyelerinde hareket ederken; gram altın tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 4 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 ayın en yüksek seviyesinde hareket ederken; makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.
Ons altın, 2086 dolara kadar yükselirken; saat 08.57 itibarıyla yüzde 0,07 düşüşle 2081 dolarda işlem gördü.
Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekor seviyesini 2131 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,06 primle 2102 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.436,09 lira
Gram altın 2.170,28 lira
Yarım altın 6.872,18 lira
Gremse altın 35.861,00 liradan el değiştiriyor.