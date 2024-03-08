8 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yılın ortalarında faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yakın seyrediyor. Sarı maden ayrıca, 5 ayın en büyük haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Piyasalar bugün TSİ 16.30'da açıklanacak ABD'de tarım dışı istihdam verilerini yakından takip edecek. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

2163 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 2157 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yeni zirvesini 2222 liraya çıkaran gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,50 primle 2216 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.345,99 lira

Çeyrek altın 3.624,21 lira

Yarım altın 7.248,43 lira

Cumhuriyet altını 14.453 lira

Gremse altın 38.994,00 liradan satılıyor.