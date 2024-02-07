ABD'li dev bankadan dolar/TL tahmini

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, global döviz kurlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Goldman Sachs, öngörüleri içinde Türk lirasına da yer verdi.

Buna göre banka, dolar kurunun gelecek 3 ayda 32 TL; 6 ayda 34 TL, 12 ayda 37 TL olacağını öngörüyor. Goldman Sachs, kurun 2025 yılında 40, 2026 yılında 44 ve 2027 yılında ise 48 olmasını beklediğini değerlendirdi.

Dolar zirvesini yeniledi

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,5547 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,5932 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,6020 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 15.54 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 30,5993 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, dün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,7999 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.