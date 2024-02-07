Borsa İstanbul tam gaz

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 10 işlem gününü değer kazancıyla tamamlarken, yeni günde de rekor serisine kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan'ın perşembe günü sunacağı yılın ilk enflasyon raporunu takip edecek.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 değer kazanarak 8912 puandan başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürdü ve böylelikle gün içi zirvesini 8921 puana çekti. Endeks, saat 10.54 itibarıyla yüzde 0,35 primle 8895 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,34 kazançla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9000 ve 9100 seviyeleri direnç, 8900 ve 8800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla 8869 puandan tamamlayarak günlük kapanış rekoru kırmıştı.