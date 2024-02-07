Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,5547 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,5932 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,6020 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 30,6004 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, dün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,7999 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Euro da primli

Euro fiyatları sığ piyasada 32,9870 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,16 artışla 32,9409 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,6005 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 104,12 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0757 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,02 seviyesinde bulunuyor.