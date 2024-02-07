7 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 7 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ederken; ons altın fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde dar bantta hareket ediyor. 2033 - 2036 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 2034 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı, yeniden 2000 liranın üzerini test ederken; şu dakikalarda yüzde 0,04 primle 2000 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:
Çeyrek altın 3.353 lira
Yarım altın 6.706 lira
Tam altın 13.176 lira
Cumhuriyet altını 13.393 lira
Reşat altın 13.425 lira
Gremse altın 32.941 liradan satılıyor.