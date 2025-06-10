Almanya, Avrupa bankacılık devinin satışına bir kez daha karşı çıktı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, LinkedIn'de yayınlanan ve Commerzbank çalışanlarına hitaben yazdığı mektupta, UniCredit'in Frankfurt merkezli Commerzbank'ı devralma planına bir kez daha açıkça karşı çıktı.

Almanya'nın en büyük ikinci bankasına UniCredit'inki gibi “koordinasyonsuz” ve “dostane” olmayan eylemlerin kabul edilemez olduğunu savunan Merz, Commerzbank’ın KOBİ’lerin finansmanı için hayati önem taşıyan sistemik öneme sahip bankalar arasında yer aldığını belirtti.

İki sayfalık mektupta Merz, Alman hükümetinin güçlü ve bağımsız bir Commerzbank'a bağlı olduğunu vurguladı.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil de İsveçli mevkidaşı Elisabeth Svantesson ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Merz’in söz konusu mektubundan dolayı müteşekkir olduğunu belirterek, "Şansölyenin siyasi açıklamasının da tek başına önemli bir siyasi sinyal olduğunun farkındayım. Ancak biz de siyasi tartışmalar yürütüyoruz. Sonuçlar ortaya çıkar çıkmaz kamuoyuna açıklanacaktır.” İfadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

UniCredit, Eylül 2024'te Alman federal hükümetin bankadaki yüzde 9 hissesini satın almıştı. İtalyan banka, daha sonra Alman bankanın yüzde 21 hissesini finansal araçlar yoluyla satın alarak bankadaki payını yüzde 28'e yükseltmişti.

İtalyan banka, daha önce Commerzbank'taki payını yüzde 29,9 çıkarmak için yasal başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

Alman basınında, Commerzbank yönetiminin, Banka İşçi Konseyi'nin ve sendikaların yanı sıra federal hükümetin de Unicredit'in Alman bankasında hisse payını artırmasına sıcak bakmadığı iddia ediliyordu.

Alman siyasetçiler de Almanya'nın kalan birkaç büyük ticari bankasından birini kaybetmekten ve ülkelerinin kaderini yüksek borçlu İtalya'nın kaderine bağlamaktan endişe ettikleri belirtiliyor.

Unicredit'in Commerzbank'ta yüzde 30 veya daha fazla hisseye sahip olması halinde yasal olarak Alman bankaya devralma teklifi sunması gerekiyor