  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Albaraka Türk ile ITFC arasında murabaha anlaşması
Takip Et

Albaraka Türk ile ITFC arasında murabaha anlaşması

Albaraka Türk, Uluslararası İslam Ticaret Finans Kurumu (ITFC) ile İslami finans temelli murabaha anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Albaraka Türk ile ITFC arasında murabaha anlaşması
Takip Et

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Cezayir'de düzenlenen "Arap-Afrika Ticaret Köprüleri İslam Kalkınma Bankası Grubu Yıllık Toplantıları Forumu"nda gerçekleştirilen törende, taraflar arasında "murabaha" finansmanı çerçevesinde anlaşma imzalandı.

ITFC Üst Yöneticisi (CEO) Hani Salem Sonbol ve Albaraka Türk Uluslararası Bankacılık Birim Müdürü Osman Demir'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, İslam finansman araçlarının bölgesel ticaretin gelişimine katkısı masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, işbirliğinin, sadece iki kurum arasındaki güvenin ve ortak vizyonun bir göstergesi olmadığını, aynı zamanda bölgesel ticaretin İslami finans ilkeleri çerçevesinde desteklenmesi adına da bir adım olduğunu aktardı.

Anlaşmanın hem Türkiye hem de bölge için sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte olduğunu kaydeden Yıldırım, "Albaraka Türk ve ITFC arasındaki bu yeni murabaha anlaşması, özellikle Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin İslami finansman yöntemleriyle desteklenmesi yolunda önemli bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en borçlu şirketleri açıklandı! 20 şirketin borcu 2 trilyon TL'yi aştı:Türkiye’nin en borçlu şirketleri açıklandı! 20 şirketin borcu 2 trilyon TL'yi aştı:Ekonomi

 

Sadece 2 hisse yatırımcı sayını arttırabildi! Borsanın devlerinde kim ne kadar yatırımcı kaybetti?Sadece 2 hisse yatırımcı sayını arttırabildi! Borsanın devlerinde kim ne kadar yatırımcı kaybetti?Ekonomi

 

Finans
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
Servis Modeli Bankacılık 30 milyar dolara koşuyor: 5 yıl içinde 3’e katlayacak!
Servis Modeli Bankacılık 30 milyar dolara koşuyor: 5 yıl içinde 3’e katlayacak!
TCMB, haftalık repo ihalesi açtı: Faiz indirim sinyali mi?
FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ Mİ?
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Reel getiri oranları belli oldu
En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?