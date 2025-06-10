Albaraka Türk ile ITFC arasında murabaha anlaşması

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Cezayir'de düzenlenen "Arap-Afrika Ticaret Köprüleri İslam Kalkınma Bankası Grubu Yıllık Toplantıları Forumu"nda gerçekleştirilen törende, taraflar arasında "murabaha" finansmanı çerçevesinde anlaşma imzalandı.

ITFC Üst Yöneticisi (CEO) Hani Salem Sonbol ve Albaraka Türk Uluslararası Bankacılık Birim Müdürü Osman Demir'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, İslam finansman araçlarının bölgesel ticaretin gelişimine katkısı masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, işbirliğinin, sadece iki kurum arasındaki güvenin ve ortak vizyonun bir göstergesi olmadığını, aynı zamanda bölgesel ticaretin İslami finans ilkeleri çerçevesinde desteklenmesi adına da bir adım olduğunu aktardı.

Anlaşmanın hem Türkiye hem de bölge için sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte olduğunu kaydeden Yıldırım, "Albaraka Türk ve ITFC arasındaki bu yeni murabaha anlaşması, özellikle Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin İslami finansman yöntemleriyle desteklenmesi yolunda önemli bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.