Altın fiyatları, yeni yılda primli seyrini sürdürüyor: 2 Ocak altın fiyatları

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesinden aldığı destekle primli seyrini sürdürürken, bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin piyasalar üzerinde etkli olması bekleniyor.

Haftanın ikinci işlem gününde 2078 dolara kadar yükselen ons altın, saat 13.15 itibarıyla yüzde 0,60 yükselişle 2075 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2080 ve 2100 dolar seviyeleri direnç, 2060 ve 2040 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerin yılın ilk işlem gününde varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklardan altın talebini desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Gram altın 1985 liraya kadar yükseldi

Gram altın ise, 1985 liraya kadar yükselirken şu dakikalarda yüzde 1,23 artışla 1981 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Cuma günü yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1962 liradan tamamlamıştı.