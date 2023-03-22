Altın için kader günü: Alınır mı, satılır mı?

Şenay ZEREN

ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflas açıklamasıyla başlayan 'bankacılık krizi'nden sonraki 11 günlük süreçte, altın fiyatlarında sert hareketlilikler yaşanırken; rekor denemeleri gözlendi.

Ons altın, pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde psikolojik seviye olan 2000 doları aşarak, 2009 dolara kadar yükseldi ve böylelikle geçtiğimiz 1 yılın zirvesine ulaştı. Gram altın ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini dün 1229 TL’ye taşıdı. Gram altındaki bu yükselişte, ons altın destekleyici oldu.

Altın fiyatları bankacılık krizine ilişkin alınan önlemler sonrası risk iştahının yükselmesiyle zirveden geriliyor. Ons altın bugün en düşük 1938 doları görürken, saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 1943 dolarda hareket ediyor. Gram altın, gün içerisinde 1185 liraya gerilerken, şu sıralarda yüzde 0,14 değer kazancıyla 1189 lirada alıcı buluyor.

Fed'in mesajları her zamankinden kritik

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını bugün TSİ 21:00'de açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakılınca Fed'den 25 baz puanlık artırım bekleniyor. Aynı zamanda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimine gitmesi de beklentiler dahilinde.

Piyasalar güvercin bir Fed ile karşılaşırsa altın fiyatlarında yükseliş, şahin bir Fed ile karşılaşırsa altında negatif bir seyir yaşanabilir. Tabii ki bu durum gram altını da hareketlendirecektir.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının ise 21:30'da başlaması bekleniyor. Powell'ın ileriye yönelik para politikasına ilişkin mesajları oldukça önemli olacak.

Bütün bu gelişmeler ve beklentiler eşliğinde uzmanlara sorduk: Gram altında yükseliş devam eder mi? Elinde altını olan satmalı mı? Altın almak isteyen bu seviyelerden alım yapmalı mı?

Agresif tutum sergilememek gerekli

Eda Karadağ / Gedik Yatırım

Fed’in güvercin veya şahin tondaki açıklamaları sonrasında başta ons altın olmak üzere dolar ve borsalarda oynaklık artabilir. Önümüzde iki senaryo var. Güvercin tonda bir Fed’in olması, dolar negatif ve altın pozitif; şahin bir Fed ise dolar pozitif ve altın negatif şeklinde fiyatlanabilir. Gram altındaki yükselişin devam etmesi için Fed’in güvercin tonda olup, doların değer kaybetmesine yol açması ve sonucunda ons altının 2000 dolar üzerinde seyretmesini sağlaması gerekiyor. Bu senaryo gerçekleşmezse, kısa vadede hızlı yükseliş kaydeden gram altının kazançlarını geri vermesi beklenebilir. Fed’in mesajları yön verecektir, ancak öncesinde yatırımcılar agresif bir tutum içerisinde olmamalı.

1400 TL seviyesi gündeme gelebilir

Murat Özsoy / Biz Finansal Danışmanlık

2023 yılı içerisinde elbette ki Fed faiz artışlarına bir son vererek izleme moduna geçecek. Dolar/TL ise özellikle seçim sonrasında, sonuçlardan bağımsız olarak yukarı yönde biraz daha hızlanarak artış kaydedebilir. Bu senaryo sonucunda, gram altında bu yıl 1400 TL üzerindeki seviyeler gündeme gelecektir. Gram altın yatırımcısı bu senaryodan en yüksek getiriyi elde etmek için, şu anda ons altında oluşan balon fiyatlamanın geçmesini ve yatışmayı beklemeli. Devamında alımlarını daha çok seçimlere yakın ya da sonrasındaki döneme bırakmalı diye düşünüyorum. Elinde gram altın olanlar ise 1094 TL’ye doğru çekilmeler olana kadar şu anki seviyelerden düşüş başladı diye panik satışları yapmamalı.

Yükselişler kaldığı yerden devam eder

Kudret Ayyıldır / GCM Yatırım

Fed için yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi beklentisi ön planda. Fed bu düşünceyi destekleyici açıklamada bulunursa, altında yükselişler kaldığı yerden devam edebilir. 1325 TL’ye doğru yeni bir beklenti oluşabilir. Fed, faiz indirim sinyalini geçersiz kılacak açıklamalarda bulunursa ons altın tarafında sert düşüşler izlenir. Gram altın 1230 TL altında, ons altın hareketlerinden etkilenerek realizasyonunu hızlandırabilir. Yıl başından bu yana destek görevi gören 1090 TL ve yaklaşık 8 yıldır yükseliş trendini destekleyen 10 aylık üssel hareketli ortalama 1058 TL üzerinde kaldığı müddetçe orta ve uzun vadeli fırsat olmayı ve yerli yatırımcılara güvenli liman olarak görülmeyi sürdürebilir.

Bu seviyelerden altın almak riskli

Onur Altın / İkon Menkul

Bankacılık krizi sonrası güvenli liman arayışıyla altın haftaya yeni zirveler görerek başladı. Gram altında gözler Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed’in 25 baz puan faiz artırmasını bekliyoruz. Bu dolar endeksinin güçlenmesini sağlayacakken, gram altın fiyatlarında düşüşün devamını getirecektir. Bu seviyelerden altın almanın biraz riskli olduğunu düşünüyoruz. Elinde altın bulunduran yatırımcılar ise Fed faizini yakından takip etmelidir. Eğer beklediğimiz gibi Fed faizleri artırırsa, hafta başında gelen satış eğiliminin devamı beklenebilir. Ancak Fed’in faizleri sabit bırakması durumunda, altın fiyatlarında yeni rekorlar gelebilir bunu da göz ardı etmiyoruz. Altında son sözü Fed söyleyecektir.

Altının hedefe ulaştığını söylemek zor

Hikmet Baydar / 3. Göz Danışmanlık

Yaşanan bankacılık krizinden dolayı altın güvenli liman olarak görülüyor. Bu çerçevede altının onsu 2000 doların üzerini denerken, gram altın da 1200 liranın üzerini test etti. Dünyada birçok merkez bankası da altın pozisyonlarını artırmaya devam ediyor. Alınan tedbirlere karşın, krizin boyutları netleşmeden altının hedefe geldiğini söylemek zor. Teknik olarak da yukarı sinyaller devam etmektedir. Teknik açıdan bakacak olursak, 1240 Fibonacci direncine kadar yükselme potansiyeli devam ederken, ABD Merkez Bankası Fed’den gelecek faiz kararı ve yapılacak değerlendirmeler ile bankacılık sektörüne yönelik olumsuz haber akışı dalgalanmanın şiddetini artırabilir.