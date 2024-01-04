Altın fiyatlarında son durum: 4 Ocak gram altın fiyatları

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle dalgalanırken, 2000 dolar üzerindeki seyrine devam ediyor. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımlarına yönelik ipuçları vereceği için önemli olacak.

2046 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.08 itibarıyla yüzde yüzde 0,18 yükselişle 2044 dolardan işlem gördü.

Altının gram fiyatı ise, en yüksek 1960 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,18 primle 1957 liradan alıcı buluyor.