Gram altında rekor serisi tam gaz: 29 Aralık altın fiyatları

Ons altın fiyatı, ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesi, Ukrayna'da devam eden savaş ve Ortadoğu'da gerilimin yarattığı güvenli liman alımlarının etkisiyle 3 yılın en iyi yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. 2021 ve 2022 yıllarını değer kaybıyla tamamlayan ons altın, 2023 yılını ise, yüzde 13 kazançla tamamlamaya hazırlanıyor.

Bugünkü işlemlerde 2074 dolara kadar yükselen ons altın, saat 12.38 itibarıyla yüzde 0,12 primle 2068 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2100 ve 2150 dolar seviyeleri direnç, 2070 ve 2050 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, yılın son işlem günü nedeniyle piyasalarda oynaklığın yüksek olduğunu söyledi.

Gram altında rekor serisi sürüyor

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, bu iki dinamikteki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1983 liraya çıkardı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,54 artışla 1965 liradan alıcı buluyor. Tarihinde ilk kez geçen cuma günü Kapalıçarşı'da 2000 liranın üzerini gören gram altın, şu sıralarda ise serbest piyasada 2023 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişlerle 2023 yılını yüzde 80 primle bitirmeye hazırlanıyor.