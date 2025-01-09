Güvenli liman talebi altın fiyatını 4 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştırdı

Ons altın düne göre yüzde 0,10 artışla 2666,15 dolardan işlem görüyor. Hafta başından bu yana fiyat yüzde 1'den fazla yükseldi. Son 4 haftada ise fiyat yüzde 1,3 artı.

UBS analisti Giovanni Staunovo, “Güvenli liman talebi altını ılımlı bir şekilde destekliyor, daha güçlü bir dolar ve daha yüksek faizlerden gelen aşağı yönlü baskıyı dengeliyor” dedi.

Dolar endeksi bir haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrederek altını diğer para birimi sahipleri için daha az cazip hale getirirken, 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirisi sekiz ayın zirvelerine yakın kaldı.

Staunovo, “Donald Trump'ın bir sonraki ABD başkanı olarak göreve başlamasıyla birlikte piyasa belirsizliğinin devam etmesi muhtemel” dedi.

Trump riskine karşı koruma

CNN'in çarşamba günü konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, müttefiklerine ve düşmanlarına yönelik bir dizi evrensel gümrük vergisine yasal gerekçe sağlamak için ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi düşünüyor.

Trump 20 Ocak'ta göreve başlayacak ve önerdiği gümrük vergilerinin ticaret savaşlarını ve enflasyonu ateşleyerek önemli bir ekonomik risk oluşturabileceğinden endişe ediliyor. Böyle bir senaryoda, enflasyona karşı bir korunma olarak kabul edilen altının iyi bir performans göstermesi muhtemel görülüyor.

Yatırımcıların odağı, Fed'in faiz oranı patikasına ilişkin daha fazla netlik için cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verilerine kayarken, ekonomistler tarım dışı istihdamda 160.000 artış bekliyorlar.