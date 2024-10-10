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UBS’ten altın fiyatlarında yükseliş beklentisi

UBS, ons altının 2025 ortasında 2850 dolara ulaşacağını öngördü.

Haber Merkezi
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UBS’ten altın fiyatlarında yükseliş beklentisi
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UBS, piyasaların son zamanlarda Fed'in para politikasını gevşetme hızına ilişkin beklentileri azalttıklarını, ancak Fed'den daha fazla indirim beklentisinin devam ettiğini bildirdi.

"Altın tarihsel olarak Fed'in ilk faiz indiriminden sonraki altı ayda yüzde 10'a varan bir yükseliş gösterdi ve ETF talebi ivme kazanıyor" değerlendirmesini yapan UBS, "Çinli yatırımcılardan gelen temel talep sağlam kalmaya devam ederken, mücevher tüketiminin önümüzdeki aylarda mevsimsel bir toparlanma görmesi bekleniyor" dedi.

“Biz de altın için güçlü merkez bankası alımları görmeye devam ediyoruz" diyen UBS, hızla yaklaşan ABD seçimlerine ilişkin belirsizliğin altın fiyatını desteklemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

UBS, altının 2025 ortasına kadar 2.850 dolar/ons'a ulaşacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

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