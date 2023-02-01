Anadolubank’tan sürdürülebilir tarıma destek

Anadolubank, tarım ve hayvancılık fuarı Agroexpo’da Tarım Bankacılığı ürünleriyle yer aldı.

Anadolubank Kobi İşletme ve Tarım Bankacılığı Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Zafer Can, “Tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlar ve bunların finansmanı günümüzde daha da önem kazandı. Dolayısıyla tarım bankacılığı bugün bankacılık sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri. Bunda sektördeki hızlı büyümenin, teknoloji yatırımlarındaki artışın ve sektörün kayıt altına alınmasının büyük etkisi var. Çiftçi Finansmanı Sistemi (ÇFS) aracılığıyla anlaşmalı firma sayısını artırarak tarımsal ürün alan firmalar ile üretici arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Tarım Kart iş birliklerini de artıracağız. Bu konuda dijitalden başvuru için çalışmalarımız sürüyor. Tarım sektörünün sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik önemi de bulunuyor. Anadolubank Tarım Bankacılığı şube yapılanmasının önemli bir kısmı İzmir ve Ege Bölgesi’nde yer alıyor. İzmir, Manisa ve Aydın’daki toplam tarım kredileri payımızın, ortalama pazar payımıza göre daha yüksek olması da İzmir’de düzenlenen AgroExpo’nun bizim için önemini artırıyor” dedi.