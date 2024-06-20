Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.

Çin Merkez Bankasının 17 Haziran'da politika faizini sabit tutmasının ardından gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) piyasa beklentilerine paralel olarak değişiklik olmadı.

Banka, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,95'te sabit bıraktı.

Aylık LPR sabitlemeleri, düzensiz bir ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu gösteren son verilere rağmen, Pekin'in parasal gevşeme çabalarının daralan faiz marjları ve zayıflayan para birimi ile sınırlı kalmaya devam ettiğinin işareti olarak değerlendirildi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 38.647 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 2.811 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 3.007 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.291 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 77.415 puanda bulunuyor.