Asya piyasalarında Hindistan hariç işlem gerçekleşmedi
Asya borsalarında Yeni Yıl Tatili nedeniyle Hindistan hariç işlem gerçekleşmedi.
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Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlarken Çin, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'de Ejderha Yılı nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 71.350 puana düştü. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 149,2 seviyelerinden işlem görüyor.