Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.488 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 29.461 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.858 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.237 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0950'de seyrediyor.

Avrupa'nın en büyük ticari ortaklarından Çin'deki gelişmeler bölgede varlık fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uzun bir süre politika faizlerini bu seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.

Dün, açıklamalarda bulunan ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, bankanın politika faizlerinin birkaç çeyrek bu seviyelerde tutabileceğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde alınan varlıkların beklenenden daha önce elinden çıkarmaya başlayabileceğini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.