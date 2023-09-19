Avrupa'da doğal gaz fiyatları karışık seyir izliyor

Hollanda TTF'de Ekim teslimi gaz fiyatı Pazartesi günü %5,5 düştükten sonra bugün yüzde %0,73 artışla 34,28 euro/MWh seviyesine toparlandı. Kasım teslimi gaz fiyatı ise yüz doe 1,27 düşüşle 42,7 euro seviyesine geriledi.

Bölge genelinde sıcaklıkların ılıman seyretmesi, ısıtma sezonuna henüz birkaç hafta varken gaz tüketimini sınırlıyor. Stoklar da mevsimsel ortalamanın çok üzerinde, %94'ün üzerinde dolu durumda ve bu da acil arz tehditlerine karşı bir tampon sağlıyor.