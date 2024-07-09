Bakır fiyatları yükselişte

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.43'te %0,1 artışla 9.922,50 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ağustos vadeli bakır kontratı, %0,1 düşüşle 80.250 yuan/tona (11.034,72 dolar) geriledi.

Piyasa katılımcıları, Powell'ın Salı ve Çarşamba günü Kongre önünde yapacağı konuşmada faiz oranlarının gidişatına ilişkin ipuçlarını bekliyor.

Bakır fiyatlarını destekleyen diğer bir faktör de, Çin'e yapılan bakır ithalatındaki indirimin Cuma günü 3 dolar/ton gerilemesi ile kanıtlanan, Çin'den gelen fiziki talebin arttığı yönündeki işaretler.

Ancak talebin toparlanması kırılgan çünkü prim Pazartesi günü sıfıra döndü ve hâlâ geçen yılın Aralık ayında görülen 100 dolar/tonun üzerindeki prim seviyesinin çok altında.

LME'de alüminyum %0,2 düşüşle 2.526,50 dolar/tondan, nikel %0,7 düşüşle 17.355 dolar/tondan, çinko %0,4 düşüşle 2.944,50 dolar/tondan, kurşun %0,4 düşüşle 2.223,50 dolar/tondan ve kalay sabit kalarak 34.220 dolar/tondan işlem gördü.