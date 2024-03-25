Akbank'ın temettü ödeme tarihi belli oldu

Akbank Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karından pay başına net 1,72575 TL nakit kar payı ödemesine ilişki teklifi Genel Kurul'dan onay aldı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Plarformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Banka 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL net kârdan; ortaklara 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Banka ödenmiş sermayesi olan 5,2 milyar TL'nin %5'ine tekabül eden 260 milyon TL birinci nakit brüt kar payı ve 9 milyar 711 milyon TL ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 191,75'i olan 9 milyar 971 milyon TL nakit brüt kar payı dağıtılmasına; karar verdi.

Nakit kar payı ödemelerine 26 Mart 2024 tarihinden itibaren başlanılacak.

Kanuni Yedek Akçe olarak toplam 971,1 milyon TL ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilecek.