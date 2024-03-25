Yapı Kredi, yurt dışında toplantılar düzenleyecek

Yapı Kredi Bankası'nda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; banka, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Citibank, Emirates NBD, Morgan Stanley ve Standard Chartered'dan oluşan banka grubu Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla 25 Mart 2024'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildi.

Açıklamada, piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususu değerlendirilecek.