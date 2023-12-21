Avrupakent GYO ilk işlem gününde sert geriledi
Avrupakent GYO hisse senetleri, ilk işlem gününde sert gerileyerek, açılışta yüzde 8,35 düştü. Şirketin hisseleri toparlanmaya çalışsa da, şu dakikalarda yüzde 4'ün üzerinde kayıpla hareket ediyor. Böylelikle bu yıl halka arz edilen şirketler arasında, açılışta değer kaybeden ilk şirket hissesi oldu.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 13-15 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde düşüşle açıldı. Şirket'in 55,10 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 8,35 düşüşle 50,50 TL seviyesine indi. Avrupakent GYO hisseleri, saat 10.55 itibarıyla yüzde 4,81 düşüşle 52,45 TL'den işlem gördü.
Şirket payları Yıldız Pazar'da "AVPGY" koduyla işlem görmeye başladı.
Halka arza sunulan hisselerin yüzde 78,63’ü yurtiçi bireysel, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal, yüzde 1,37’si ise grup çalışanlarına dağıtılırken; halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,51 milyar TL'ye ulaşmıştı.