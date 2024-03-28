Bankacılık endeksinde güçlü yükseliş

Borsa İstanbul, 4 gün aralıksız değer kaybının ardından bugün pozitif tarafta hareket ediyor. BIST 100 endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 2'yi aşarken; bankacılık endeksinde ise artış yüzde 3'ün üzerine kadar çıktı.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,65 değer kazanarak 8863 puandan başlarken, 8863 - 9030 bant aralığında hareket etti. Endeks, saat 11.28 itibarıyla yüzde 2,39 primle 9018 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,12 ve yüzde 1,93 yükselişle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8900 ve 9000 puan direnç, 8800 ve 8700 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 8806 puandan tamamlamıştı.