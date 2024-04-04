Bankacılık endeksinde sert yükseliş
Borsa İstanbul, haftanın dördüncü işlem gününde bankalar öncülüğünde değer kazanırken; bankacılık endeksinde artış gün içinde yüzde 6'nın üzerine kadar taşındı.
Borsa İstanbul, 2 günlük kaybın ardından bugün yükseliş eğiliminde hareket ederken, bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 6'nın üzerine kadar çıktı.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazanarak 8964 puandan başlarken; 8938 - 9168 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 2,05 kazançla 9129 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 5,75 ve yüzde 2,54 primle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9000 ve 9100 puan direnç, 8900 ve 8800 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 8945 puandan tamamlamıştı.