Vahap Taştan: BİST’te 9400’ün üstünde tutunma bekliyorum

Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’na katılan Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan, borsayı yorumladı. Borsada yabancı ilgisine dikkat çeken Taştan, Türkiye piyasalarının dışarıdaki gelişmelere direnç gösterdiğini ifade etti. Kısa vadede 9.400’ün üzerinde tutunma beklediğinin altını çizen Taştan, şu açıklamaları yaptı:

Son 4 hafta 1,2 milyar dolarlık yabancı girişi gördük

Borsada son 4 haftadır iyi bir yabancı ilgisi var. Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yabancı girişi gördük. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı açıklamalar, endeksin zaten halihazırda dolar bazında bir yerlere geliyor olması ve enflasyonla mücadele için atılan adımlar yabancıyı Türkiye piyasalarına çekiyor. İsrail-İran geriliminde de Türkiye piyasalarında çok net satışlar görmedik aslında. Brent petroldeki yükseliş veya genel olarak küreseldeki zayıflama, gelişen ülkelerdeki piyasalara negatif yansır. Türkiye’de çok fazla bir etkilenme görmedik. Sadece yerli bir süre yerinde saydı. 9400’lerin üzerine çıkmakta zorlandık bayram haftasına kadar. Bayram haftası net bir kırılma hareketi gördük. Çok emin değildik aslında ama işte geçen haftaki fiyatlamalarla beraber biraz daha bu bölgelerde kalıcılık sağlanmaya başladı. Şunu söyleyebiliriz artık: 9400-9.450’nin üzerinde bir pozisyonlanma var. O zaman ilk stop bölgesi olarak kabul edebiliriz. Stop marjı biraz daha genişse 9.260 seviyesini izleyebilmek mümkün.

İçerideki bu yükselişi sekteye uğratabilecek ana hususlardan biri dışarısı. İsrail-İran arasındaki misillemeler büyük bir çatışmayı belki doğurmayacak ama küresel piyasaların başında enflasyon ve Fed endişesi var. Faizler yükseliyor. Türkiye’de olduğu gibi ABD’de de yüksek kalmasından korkulan enflasyonu konuşuyoruz. Faizlerin yukarı gitmesi, borsaları aşağı çekti. S&P bir süredir izlediğimiz. 5.000-5.050 barem seviyesinin altına indi. Dolayısıyla Türkiye’de piyasaları etkileyecek tek husus bu. Bunun haricinde 9400’ün üzerindeki tutunmayı teknik anlamda olumlu buluyoruz.

Bu hafta gözler Merkez Bankası’nda

Tabii bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı da gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’nın vereceği sinyaller de önemli. Faizde bir değişiklik beklenmiyor ama ek sıkılaştırma önlemleri gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Çünkü kredi faizleri çok yükseldi. Bu da harcamaların kısılması anlamına geliyor. Merkez Bankası da harcamaların kısılmasını, enflasyonu baskılayıcı bir önlem olarak düşünüyor. Biz tabii kısa vadede büyüme tarafında olumsuz görsek de bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadede piyasaları olumsuz etkileyecek olsa da orta ve uzun vadede olumlu şeyleri konuşacağız. Tabii yabancı swap kanalının açılması söz konusu olabilir önümüzdeki aylarda. Bununla birlikte yabancının ilgisini artacağını düşünüyoruz. BİST tarafında kısa vadede 9.400’ün üzerinde tutunma bekliyorum.