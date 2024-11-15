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BofA, S&P 500 için yıl sonu hedefini açıkladı

BofA analisti S&P 500 için yıl sonu hedeflerini açıklarken, dün günü negatif tamamlayan endeksler bugün açılış öncesi vadeli işlemlerde de ekside seyrediyor.

Haber Merkezi
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BofA, S&P 500 için yıl sonu hedefini açıkladı
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BofA Merrill Lynch yöneticisi Savita Subramanian, S&P 500 için yıl sonu hedeflerinin 6000 puan olduğunu söyledi.

Subramanian, "Mevcut 2024 yılsonu S&P500 hedefimizi yılsonuna kadar dengeli risklerle 6000 olarak belirliyoruz. Daha iyi büyüme, artı seçim belirsizliğinin ortadan kalkması son zamanlardaki en önemli olumlu gelişmeler. Piyasa işaretlerimiz endeks düzeyinde yakın ayı piyasası risklerine işaret etmiyor" dedi.

S&P 500 dün yüzde 0,6 kayıpla 5949,17 puandan kapandı.

Wall Street vadeliler ekside

Donald Trump'ın geçen haftaki zaferinin ardından Avrupa'daki yatırımcılar gümrük vergilerinin kıta ekonomisini vuracağından ve ABD dış politikasının güvenliklerini tehlikeye atacağından korktu.

Aralarında GSK ve AstraZeneca'nın da bulunduğu Avrupa'nın önde gelen ilaç şirketlerinin hisseleri, Trump'ın aşılara şüpheyle yaklaşan bu ismi sağlık bakanlığına aday göstermesinin ardından düştü. Bu düşüş, en büyük sektörü sağlık hizmetleri olan Stoxx Europe 600 endeksini de olumsuz etkiledi.

Ayrıca Jerome Powell'ın Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğinin sinyalini vermesi de küresel hisse senedi piyasalarına olumsuz yansıdı

ABD hisse senedi vadeli işlemleri Wall Street'te düşüşün ikinci gününe işaret ederken, Nasdaq 100, S&P 500 vadeli endeksi ve Dow Jones Sanayi Endeksi geriledi.

İlaç üreticileri Moderna Inc., Novavax Inc. ve BioNTech SE New York'ta piyasa öncesi işlemlerde düşüş yaşadı.

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