Borsa İstanbul’da bilanço maratonu başlıyor

Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi bugün başlıyor.

2025 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin bilanço sonuçları; finans dışı sektörlerde 21 Nisan’da Türkiye Sigorta ve 24 Nisan’da TAV Havalimanları ile başlıyor.

ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da birinci çeyrek finansal sonuç sezonunda bankacılık sektöründen ilk finansal sonuç ise 25 Nisan’da Akbank’tan gelecek.

Konsolide olmayan şirketlere ilişkin 1. çeyrek finansal sonuçlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 30 Nisan 2025, konsolide şirketler ve konsolide olmayan bankalar için 12 Mayıs 2025, konsolide bankalar için ise 20 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

BIST'te işlem gören bazı şirket ve bankaların 2025 yılı 1.çeyrek finansal sonuçlarını olası açıklama tarihleri: