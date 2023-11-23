Borsa yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti
Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz artırımı sonrası dalgalı seyrederken; günü negatif tarafta tamamladı. Bankacılık endeksi ise, pozitif ayrıştı.
İSTANBUL / EKONOMİ
Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde gelen faiz artırımı sonrası dalgalandı. Karar öncesi, 8043 puanda işlem gören BIST 100 endeksi, negatif ve pozitif tarafta dalgalanırken; günü kayıpla 7898 puandan tamamladı.
Merkez Bankası, sürpriz bir adımla politika faizini 500 baz puan artırarak, yüzde 40 seviyesine çekti. Banka karar metninde, "Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" mesajı verdi.
Merkez Bankası'nın kararı sonrası 7898 - 8062 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 1,11 düşüşle 7898 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 1,00 yükseliş ve yüzde 1,28 düşüşle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8060 ve 8200 puan direnç, 7910 ve 7850 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,74 azalışla 7987 puandan tamamlamıştı.