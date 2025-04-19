Borsada geçen hafta en çok kazandıran 3 hisse!

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada yine gündemdeki gelişmelerle yön bulmaya çalıştı. Yurt dışında paskalya tatili nedeniyle haftanın sonuna doğru tatil olan piyasalar nedeniyle gündem sakin oldu.

BIST 100 endeksi, 14-18 Nisan haftasını yüzde 0,68 oranında değer kaybıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 3,86, sanayi endeksinde de yüzde 0,07 oranında sınırlı bir değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 4,49 ile sigorta olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 7 ile spor oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 35,06 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) çekerken, ardından yüzde 21,98 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 19,01 ile Enerya Enerji (ENERY) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 12,19 ile Emlak Konut (EKGYO) gelirken, onu yüzde 8,40 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 7,55 değer kaybeden Ford Otosan (FROTO) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim geçen haftaya göre gerilerken, 464 milyar 382 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 43 milyar 460 milyon TL ile Türk hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 31 milyar 809 milyon TL’lik kısmı Akbank (AKBNK) hissesinde ve 28 milyar 184 milyonu da Aselsan (ASELS) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı düşüşle 8 trilyon 473 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 592 milyar 344 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA (GARAN) ile Türk Hava Yolları’nın (THYAO) piyasa değerleri bu hafta yer değiştirdi. THYAO ikinciliğe geçerken 440 milyar 220 milyon TL, GARAN da 431 milyar 760 milyon TL değerde oldu.