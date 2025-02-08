Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada gündeme ve verilere odaklanırken, haftalık bazda yüzde 0,53 oranında değer kaybetti.

Bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 2,76 olurken, sanayi endeksinde de yüzde 0,43 oranında yükseliş görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 4,22 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 5,87 ile spor oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 12,07 ile Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) çekerken, ardından yüzde 5,94 ile Oyak Çimento (OYAKC) ve yüzde 5,80 ile BatıSöke Çimento (BSOKE) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 11,01 ile Fenerbahçe (FENER) gelirken, yüzde 9,54 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve yüzde 7,79 düşüşle Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 514 milyar 7 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 58 milyar 276 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 39 milyar 281 milyon TL’lik kısmı Akbank (AKBNK) hissesinde ve 33 milyar 816 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir gerilemeyle 8 trilyon 719 milyar 140 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 540 milyar 20 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 444 milyar 705 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi. 419 milyar 437 milyon TL piyasa değeriyle Koç Holding (KCHOL) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.