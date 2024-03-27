Borsada negatif seyir 4'üncü gününde: Bu seviyeler önemli

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe pozitif başlasa da, sonrasında negatif tarafa geçti ve aralıksız düşüşünü 4'üncü güne taşıdı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,30 değer kazanarak 8834 puandan başlarken; 8749 - 8851 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 8772 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,96 ve yüzde 0,72 oranında yükselişle işlem görüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8900 ve 9000 puan direnç, 8800 ve 8700 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8807 puandan tamamlamıştı.

S&P Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade ederek, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.