Bulls GSYO halka arz büyüklüğü 883 milyon TL oldu

Bulls GSYO paylarının halka arzında 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında talep toplandı. Bulls Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bulls GSYO’nun sermayesinin 200.000.000 TL’den 268.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 68.000.000 TL nominal değerli 68.000.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Bulls Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay olmak üzere toplam 72.500.000 TL nominal değerli 72.500.000 adet pay halka arz edildi.

Bulls GSYO’nun paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,18 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 883.050.000 TL olarak gerçekleşti.

Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,50 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,13 katı ve Bulls grubu çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,56 katı olmak üzere toplamda 2,86 kat filtrelenmemiş talep geldi.