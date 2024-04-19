Dr. Nuri Sevgen borsa için hedef verdi

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda İsrail’in İran’a yönelik saldırısının piyasalara etkisini değerlendirdi. Saldırının Asya piyasalarında ve petrolde reaksiyon yarattığını kaydeden Sevgen, “Saldırı haberi olmasaydı Borsa İstanbul artıda başlayabilirdi. Gün içinde 9.500 seviyesini korursa halen yukarı potansiyel görüyorum” dedi. Nuri Sevgen şu açıklamaları yaptı:

“Şok etkisi ilerleyen saatlerde dağılır”

İsrail’in saldırı haberi ilk geldiği zaman doğal olarak açık olan piyasaları baktık. Asya piyasaları açıktı. Asya piyasalarında sert satışlar vardı. Sonrasında hafif toparlanma oldu. Altın ciddi ve TL/dolar ciddi reaksiyon verdi. Sonra toparlanmaya başladı. Petrol fiyatları yüzde 3’ü geçmişti. Sonrasında yüzde 2 civarına geldi. Bunlar baktığımızda açılış biraz tatsız olabilir içeride. İsrail-İran arasında bir denge arayışı var. Bu denge arayışı içerisinde birbirini yoklama hamleleri var. Bu çatışmanın büyüyeceğini düşünmüyorum ama yien de doğal olarak piyasalarda bir hassasiyet yaratıyor. Ama bir süre sonra kanıksanacak ve umursamamaya neden olacak. Sabah saatlerindeki şok etkisinin ilerleyen saatlerde dağılacağını düşünüyorum. Bunun çok önemli bir durum olmadığını, sadece piyasada reaksiyonlar yarattığını gözlemliyorum.

Borsa istanbul tarafında da birkaç gündür söylediğim şey hâlâ geçerli. 9.450 seviyesi kritik. Bunun altına dün gelmedik. Gün sonu yukarı doğru hareket oldu. Artıda kapatır diye bekliyordum ama olmadı. Burada en azından dengelenen bir yapı var ve söylediğim desteğin altına gelmiyor. Gelirse sağlam bir aşağı hareket görürüz. Şu aşamada gelmemesi olumlu. Bugün bu haberler ışığında açılışta reaksiyon muhtemelen negatif olacak ama sonrasında 9450-9500 seviyesinde dengelenir ise yukarı doğru yeniden gitme potansiyeli olur. 9.450 seviyesi bu açıdan çok önemli.

Belli senetlerde hareketlilik yoğun

İsrail’in saldırı haberi gelmeseydi, hafta sonu tedirginliğinden dolayı bugün borsada bir tedirginlik olurdu. Ama bugün en azından kötü başlamazdık. Daha iyi başlama ihtimalimiz vardı dünkü kapanışa göre. Bilanço hareketleri gözlemleniyor ama şu anda senet bazlı hareketlerin yoğunlaştığını gözlemliyorum. Bayram öncesinde endeksi 9.000'in altından alıp 9.800’e kadar getiren hareket, belli senetlerde endeksi etkileyen bir endeks mühendisliği gibiydi. Ama şu anda genele yayılmış senet bazlı hareketlerin olduğu bir görüntü var. Bu olumlu bakmamı sağlıyor. Tek endişem endekste satış gelirse hareket biraz daha yavaşlayabilir, istenen ivmeyi bulamaz daha doğrusu. Mesela endeks 2-3 gündür durağan. Endeks düşüyor ama belli senetlerde çok yoğun hareketlilik var. Beklentisi olan senetlerde çok güzel hareketler oluyor. Bu, borsada görmemiz gereken şeyler. Amerika'da New York Borsası'nda binlerce hisse senedi var ve düşen, çıkan senetler her zaman olur. Bizde de bu hareketi gördüğümüz zamanlar yaşanıyor.