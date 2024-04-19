HABER ANALİZ / Performans göstergeleri ve hisse kazançları

Keşfi bekleyen kârlı şirketler

BIST 100 Endeksi’nde farklı kriterlere göre öne çıkan şirketler yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle %200 ve üzeri net kâr büyümesi gösteren ve F/K oranı 15'in altında olan şirketler dikkat çekiyor. Devir hızı ve likidite oranlarında öne çıkanlar yatırımcıların izlemesinde olacak.

%200 kâr büyümesi ve düşük F/K

Yıllık bilançoların tamamlanması ile birlikte yatırımcılar için hisse seçme dönemi. Farklı kriterlerde öne çıkan şirketleri inceledik. BIST 100 Şirketleri içinde %200'ün üzerinde kar büyümesi gösteren ve F/K oranı 15'in altında olan şirketler ilgi çekiyor. 8 şirket öne çıktı. Bunlar içinde Türk Hava Yolları 2,5 F/K ile işlem görürken Vestel Beyaz Eyşa (VESBE) F/K Oranı 7,42 seviyesinde bulunuyor.

Yüzde 15 üzeri kâr marjları

3 Kriterde kâr marjı %15'in üzerinde olan 10 şirket arasında ise Türk Traktör (TTRAK), %31.96 aktif karlılık ve %75.82 özsermaye karlılığı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Diğer önemli şirketler arasında, %30.09 aktif karlılık ile Astor Enerji (ASTOR) ve %33.41 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) yer alıyor.

Devir hızı yüksek şirketler

BIST 100’de 3 kriterde devir hızı yüksek 5 şirket var. Doğuş Otomotiv (DOAS), Ford Otosan (FROTO), Migros (MGROS), Şok Marketler (SOKM) ve Türk Traktör (TTRAK) öne çıkıyor. Bu şirketkerin Aktif Devir Hızı, Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı yüksek.

Cari oranı 2’den büyük olanlar

Cari oranı 2'nin üzerinde olan 9 şirketler arasında ise Agrotech Teknoloji (AGROT), Borusan Yat. Paz. (BRYAT), ve Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT) öne çıkan şirketler.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Atlantis Yatırım Holding (#ATSYH): Bir aylık zirvede, iki haftadır kesintisiz yükselişte.

Katılımevim Tasarruf Fin. (#KTLEV): Bir aylık zirvede, Haftalık hacim artışı %266.

ATP Yazılım (#ATATP): Bir aylık zirvede, bir haftadır sürekli yükseliyor, yıllık prim: %720.

Burçelik (#BURCE): Bir aylık zirvede, fiyat ve hacim artışı var. Aylık primi %39 oldu.

Dagi Yatırım Holding (#DAGHL): Beş gün sürekli yükselişte. Bir ayda %21 prim yaptı.

DÜŞÜŞTEKİLER



Şok Marketler Ticaret (#SOKM): Dört gündür düşüşte. %10 geriledi. · Denge Holding (#DENGE): Bir haftada yüzde %13 düştü. MACD olumsuz.

Çelik Halat (#CELHA): Bir haftalık dibinde, Haftalık zirveye göre %13 düştü.

Akçansa (#AKCNS): İki gündür sürekli düşüşte. Bir haftada %7 geriledi.

Ünlü Yatırım Holding (#UNLU): Üç gündür sürekli düşüşte, haftalık kayıp: %8.



NE OLDU?

Konut satışları Mart'ta yıllık %0,1 düşüşle 105,394 olarak kaydedildi.

Bank of America, Mart 2025'e kadar Fed'in faiz indirmeyeceği riskini belirtiyor.

Avrupa Birliği, İsrail'e saldırı nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararını açıkladı.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,2 trilyon TL 'yi geçti.

Morgan Stanley, İngiltere Merkez Bankası'nın Mayıs'ta faiz indireceğini öngörüyor.



NE OLACAK?

Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini yayınlanacak.

Merkezi Hükümet Borç Stoku verileri izlenecek.

Japonya Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) izlenecek.

Almanya Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklanacak.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

Likit fon mu, mevduat mı?

Likit Fon; hızlı şekilde nakde dönülebilir, risk düşüktür, esnektir. Getirisi düşüktür, fon gideri vardır, faize duyarlıdır.

Mevduat; getiri sabittir, ana para güvencededir, faiz bellidir, belli bir limite kadar devlet garantisi vardır. Düşük getiri, vade sonuna kadar erişim sınırlaması.

Takas süreleri işlemlerin sağlıklı gerçekleşmesine göre değişir. Likit fonlar aynı gün gerçekleşir

Fonlardaki T+1, T+2 gibi valörlerin kısaltılma olasılığı var mıdır? Günümüzün hızlı finans dünyasında bu ciddi bir sorun. / Abdülkadir Bilgin

Abdülkadir, fon alım satım işlemlerinde karşılaşılan “T” harfi işlemin gerçekleştiği günü, rakam da kaç iş günü sonra nakdin ya da fonun hesaba gireceğini gösterir. Bu süreler, fon türüne göre değişkenlik gösterir. Bunun nedeni de işlem süreçlerdir. Takasların sağlıklı yapılabilmesi fon türüne göre farklı sürelere ihtiyaç duyulmakta. Bu çerçevede örneğin likit fonlar veya para piyasası fonları aynı gün gerçekleşebilmekte. Öte yandan portföyünde hisse senedi olması halinde ya da yurt dışı piyasalarındaki bir hisse senedinin olması halinde süre daha artmakta.

Daha uzun süreyi gerektiren takasların gerekçesi işlemlerin güvenliği ve sağlıklı gerçekleşme zorunluluğu ile alakalıdır. Bu sürelerin kısalması mümkün müdür? Bana göre gelişen teknoloji ile birlikte bu olasılık güçlenecektir. Unutma ki fonlar sadece para piyasasına değil, hisse senetleri ya da borçlanma araçlarına, dahası yurt dışına da yatırımda bulunuyor. Farklı piyasaların farklı kapanış zaman dilimleri portföylerin günlük değerlerinin hesaplanma süreçlerinde de zaman kaymalarına sebep oluyor. Teknolojik ilerleme süreleri de kısaltabilecektir.

Türkiye’nin iki güçlü firması. Birinin gelirleri yurt içi, diğerinin yurt dışı ağırlıklı

Sizden Alarko Holding ve Sabancı Holding’i yorumlamanızı rica edebilir miyim? / Selçuk Gülünay

Selçuk, her iki holding de Türkiye’nin önemli firmaları arasında yer alıyor. Konumlandıkları sektörlerde oldukça önemli bir yere sahipler. Alarko Holding, enerji, inşaat, altyapı, gayrimenkul geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösterirken, Sabancı Holding finans, enerji, çimento, perakende ve sanayi alanlarında geniş bir faaliyet yelpazesine sahip. Alarko Holding, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde brüt satışlarını %20,69 artırırken bunda yurt dışı gelirlerindeki %32,71’lık artış etkili oldu. Yurt dışı gelirlerinin toplam içindeki payı yüzde 70 seviyesinde.

Sabancı Holding son zamanlarda enerji sektörlerindeki girişimleri ile dikkat çekiyor. Öte yandan yurt dışına da ağırlık verdiği dikkat çeken bir diğer ayrıntı. Firma, Sabancı İklim Teknolojileri üzerinden sahip olduğu Sabanci Renewables ile ABD’de enerji yatırımları var. İştiraki üzerinden ABD’de gerçekleştirdiği iki yatırımdan ilki bu yılın ikinci yarısında diğeri de 2025’in ikinci yarısında devreye girecek. Gelirleri ise yurt içi ağırlıklı. 2023 faaliyet döneminde hasılatını %10,86 oranında artırırken giderlerdeki yüksek büyüme nedeniyle net kârı %60,87 geriledi.

YATIRIM FONLARI

Fon sepeti fonlarında kazançlar dikkat çekiyor

Çeşitlendirilmiş portföyler yüksek getiriler sunuyor

Fon sepeti fonları, çeşitlendirilmiş portföyleri ile yatırımcılara yüksek getiri imkânı sunuyor. Özellikle yıllık yüzde 94,43 (GBC) ile 135,46 (IRF) arasında değişen getirilerle, yatırımcıların risk dağılımını optimize ederken aynı zamanda kazanç elde etmelerini sağlıyor.

Fon Sepeti Fonlarında, yılbaşından bu yana getiriler ise yüzde 12,23 (TFF) ile 25,78 (ZSG) arasında gerçekleşti. Bu fonlar toplamda 6.998,79 milyon TL portföy değerine sahip ve özellikle Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (ZSG), yıllık %109,04 getiri oranı ile öne çıkıyor.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Esnek fonlarda kazanç rüzgârı

Yatırımcıların yeni favorisi esnek fonlar

Esnek emeklilik fonları, çeşitlilik ve esneklik arayan yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu fonlar hem yüksek getiri potansiyeli hem de portföy çeşitliliği sayesinde öne çıkıyor.

Esnek Fonlarda En Fazla Kazandıranlar listesinde, yıllık getiriler yüzde 119,71 (CHM) ile 172,25 (FFZ) arasında değişti. Bu fonların toplam portföy değeri ise 27 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve yatırımcı sayısında da yüzde 400’lere varan artışlar gözlemlendi.

HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF emeklilik fonunun yatırımcı sayısı yüzde 822 oranında artış gösterirken HDI Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF yatırımcı sayısı yüzde 412 arttı.

Bu fonlar içerisinde portföy değeri en yüksek fonlar: AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ve Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF oldu.

Emeklilik fonu yatırımcıları farklı risk kategorilerindeki fonları portföylerine dahil ederek getirilerini artırabilir. Uzun vadede yüksek kazançlar, çeşitlendirilmiş bir portföyden geçiyor. Yatırım trendlerinin takip edilmesi ve yeni temalı fonların da izlenmesi getirilerin artırılması açısından önemli.

DÖVİZ KURLARI

Dolar Endeksi güçlü seyrini koruyor

Dolar Endeksi (DXY) Faiz beklentileri ile dalgalı bir seyir izliyor. Faiz indirim beklentilerinin azalması Dolar Endeksi’nde yukarı hareketi getiriyor. 105 seviyesinin üzerinde hareket eden endeksin bu seviyenin üzerinde hedefi 107 dolar olacaktır. Yatırımcılar, küresel para politikalarındaki gelişmeleri yakından takip ederek, Dolar Endeksi'nin gelecekteki hareketlerine yönelik stratejilerini şekillendiriyorlar.

TAHVİL

%58 yıllık basit faiz

Bilkom Bilişim, %71,89 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti



Bilkom Bilişim, 18 Nisan 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Planlanan toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %58,00 olurken, bileşik faizi de %71,89’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 18 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %14,46 olacak.

Diğer taraftan Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,99 seviyesinde bulunuyor. Bilkom Bilişim'in çıkardığı bononun yıllık %58 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 5,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞOK MARKETLER

“İstegelsin” markasını satın alacak. Bu şekilde e-ticaret üzerinden satışlarını artıracak

Şok Marketler, “İstegelsin” markası altında faaliyet yürüten Future Teknoloji’nin sermayesinin %100'ünü 220 milyon TL’ye satın alacak. Söz konusu satın alma, Şok Marketler'in gıda perakende sektöründeki konumunu güçlendirmeyi ve e-ticaret kanalını genişletmeyi amaçlıyor.

Hazırlanan değerleme raporuna göre Future Teknoloji’nin değeri 244,9 milyon TL olarak belirlenirken pazarlık usulü ile %10 iskontoyla 220 milyon TL’ye satın alınacak. Firma bu satın alımla pazar payını artırmayı ve müşteri tabanını genişletmeyi hedefliyor. Şirket son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde hasılatını %18,32 artırarak 132,98 milyar TL’ye çıkardı

RAY SİGORTA

İlk çeyrekte prim üretimini %144 artırdı. Artış şirketin gelir ve kârını destekleyecek

Ray Sigorta, 2024 yılının ilk çeyreğinde tahmini prim üretimini kayda değer oranda artırdı. Şirketin denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 6.623.892.642 TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %143,91 oranında bir artışa denk geliyor.

Firmanın prim üretimindeki artış gelirlerine olumlu yönde yansıması beklenmeli. Şirket, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hayat dışı teknik gelirlerini %192,47 artarak 4,93 milyar TL’ye yükseltti. Aynı süre içinde kârını da %401,86 büyüterek 901,94 milyon TL’ye yükseltti. Firmanın prim üretimindeki artış kârına da aynı şekilde olumlu yansıması mümkün olacaktır.

MLP SAĞLIK

Ankara’da yeni bir hastaneyi bünyesine dahil etti. Orta ve büyük hastanelerde büyüme sürüyor

MLP Sağlık, Ankara’da faaliyet gösteren Özel Ortadoğu Fizik Tedavi Hastanesi'nin ruhsatını satın aldı. İsmini “Özel Medical Park İncek Hastanesi” olarak değiştirdi. Alım şirketin metropollerde orta ve büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmeli.

Devralınan hastane, 182 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye devam edecek. Devir tutarı ve koşullarıyla ilgili herhangi bir ek açıklamada bulunmayan firma, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını sadece %18,76 oranında artırdı. Yaşanan zayıf gelir artışına bağlı olarak yıl sonu net kârı %4,47 gerileyerek 4,53 milyar TL’ye indi.

ULUSAL FAKTORİNG

Finans teknolojisi ve yazılım alanında yeni bir şirket kuruyor. Şirket daha odaklı çalışacak

Ulusal Faktoring, finansal teknolojisi ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterecek yeni bir ortaklık kuruyor. Yeni şirketin ticaret unvanı “Ulusal Finans Teknolojileri A.Ş.” olarak belirlendi. Sermayesi ise 10.000.000 TL olarak planlandı.

İştirak, şirketin mevcut iş yapısını daha odaklı ve güçlü bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece finansal teknoloji ve yazılım geliştirme kapasitesi artacak. Aynı zamanda firmanın sektördeki pozisyonu güçlenecek. Ulusal Faktoring, son açıkladığı 2023 yıl sonunda gelirlerini %187,8 oranında artırdı. Net kârı %401,37 büyüdü ve 503,2 milyon TL’ye çıktı.

GOODYEAR

İzmit fabrikasında üretim 1 ay duracak. Karşılığında Adapazarı’nda 7 gün çalışma olacak

Goodyear Lastik, İzmit fabrikasında 3 Haziran- 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında envanter ayarlaması nedeniyle üretimini geçici süreyle durduracak. Bu süreçte işin sürekliliğinde aksama olmaması için gerekli çalışmalar yerine getirilecek. 4 Temmuz günü de üretim yeniden başlayacak. Duraklamanın üretim veya satışlara herhangi bir etkisi olmayacağı belirtildi.

Şirket bu süreçte, Adapazarı fabrikasının çalışma programını 10 Haziran gününden başlayarak 6 gün kesintisiz çalışma sisteminden 7 gün çalışma sistemine dönüştürecek. Söz konusu değişiklikle İzmit fabrikasında planlanan duraklamanın etkileri dengelenecek.