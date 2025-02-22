FTSE Endekslerinde mart güncellemesi: Türk hisselerinde değişim zamanı

FTSE Global Hisse Senedi Endeks Serileri'nde martta yürürlüğe girecek değişiklikler duyuruldu.

FTSE Global Gelişmekte Olan Avrupa Bölgesel Large Cap Endeksine Türkiye'den Gübre Fabrikaları, İş Yatırım, Torunlar GYO ve Ziraat GYO eklenirken, Doğuş Otomotiv ve Petkim çıkarıldı.

Mid Cap endeksine; AgeSA, Doğus Otomotiv, Escar, LDR Turizm, Lydia Holding, Lydia Yeşil Enerji, Net Holding, Petkim ve Ufuk Yatırım eklendi. Çıkarılan şirketler, Gübre Fabrikaları, İş Yatırım, İzdemir, Kimpur, ODAŞ, Oyak Yatırım, Sarkuysan, Torunlar GYO ve Ziraat Yatırım oldu.

Small Cap Endeksine ise Hitit Bilgisayar, İzdemir, Kimpur, Metemteks, ODAS, Odine, Oyak Yatırım Menkul Değerler, Pasifik Teknoloji Pasifik Eurasia ve Sarkuysan eklenirken, Escar, LDR Turizm, Lydia Yesil Enerji ve Net Holding çıkarıldı.

Micro Cap, FTSE-All-World, FTSE All-Cap ve FTSE Total-Cap endeksine de eklemeler ve çıkarmalar yapıldı.

Buna göre söz konusu endekslere eklenen ve çıkarılan şirketler şu şekilde oldu: