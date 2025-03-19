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Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan çekildi

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., kendi talebiyle faaliyet izinlerinden feragat ederek Borsa İstanbul üyeliğinden ayrıldı.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan çekildi
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Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.nin Borsa üyeliğinden çıkarılması hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin (Üye Kodu:MSI), Borsa Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarıldığı belirtildi.

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