Torunlar GYO’dan 8.3 milyar TL’lik yatırım hedefi

Şirketin gelecek beklentileri ile ilgili yaptığı değerlendirmede Torun, "Torunlar GYO, finansal tablosunda geçtiğimiz yıllarda kambiyo zararlarından kaynaklanan negatif görünümden kurtuldu ve 2023 yılı sonu itibarıyla borcumuzu sıfırladık. Üç yıl içinde 8.3 milyar TL yatırım yaparak portföyümüzde yer alan tüm projeleri tamamlamayı hedefliyoruz" dedi ve ekledi: "Buna paralel de üç yıl içinde 51.9 milyar TL’ye ulaşacak güçlü bir satış büyümesi ve 18.1 milyar TL kira geliri elde etmeyi planlıyoruz."

Torun, şirketin dağıtılabilir kârının minimum yüzde 30’unu temettü olarak dağıtmak ve yatırımcılarıyla paylaşma temel prensibinin de şirketin önümüzdeki dönem stratejileri arasında yer aldığını belirtti.

Torunlar GYO 2023 dördüncü çeyrek sonuçlarını henüz açıklamadı.

Konut, ofis ve turizm yatırımları ile Torunlar GYO'nun 82.7 milyar TL portföy büyüklüğüne ulaştığını belirten Torun, şirketin portföyünün yüzde44.8’inin ise düzenli gelir elde ettikleri AVM’lerden oluştuğunu söyledi.

Torun, "2023 yılında Torunlar GYO’ya bağlı AVM’lerimizde yerli ve yabancı yaklaşık 61 milyon ziyaretçi ağırladık. Kira gelirlerimizde ise 2.5 milyar TL hedefimizi yaklaşık yüzde 10 oranında aştık" dedi.