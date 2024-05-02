Trabzonspor, borsa liginin şampiyon oldu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 11,5 artış kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 47,2 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, yeşil sahalarda da mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor. Ayrıca Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmişti.

Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 30,9 arttı. Lider Galatasaray böylece yeşil sahalarda taraftarını, borsada ise yatırımcısını sevindirdi.

Analistler, Galatasaray'ın Florya Tesisleri'nden Kemerburgaz'a taşınma projesinin de hisse fiyatını olumlu etkileyebileceğini belirtti.

Galatasaray Kulübü ayrıca futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı.

Yatırımcısına, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 1,8 kazandırırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 7,5 kaybettirdi. Bu sezon sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda oynadığı tüm derbileri kaybetti.

Yıl başından bu yana en fazla Galatasaray kazandırdı

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yatırımcısını sevindirirken Fenerbahçe üzdü

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketlerinin yılbaşından bu yana borsa performansı olumlu etkilenirken mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntılar ve yeşil sahalarda yaşanan olaylar, hisse performanslarını olumsuz etkiledi.

Bu dönemde, hisse fiyatları Galatasaray'ın yüzde 39,8, Trabzonspor'un yüzde 29,7 ve Beşiktaş'ın yüzde 11 artış kaydederken Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 4,5 azaldı.

En fazla piyasa değerine sahip takım Beşiktaş oldu

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, nisan ayını 11 milyar 419 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 9 milyar 514 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 640 milyon 954 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe ve 5 milyar 225 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.