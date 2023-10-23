Vera Konsept GYO'nun halka arz büyüklüğü 868 milyon TL

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarının halka arzında 18-20 Ekim 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlandı.

İntegral Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan 55 milyon TL nominal değerli payların tamamı dağıtıma konu edilerek yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, Vera Konsept paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,8 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı olmak üzere toplam halka arz

büyüklüğünün 4 katı talep toplandı.

Vera Konsept’in 867,9 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 55 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında 3.878.174 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 99 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %70, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %20 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşti.

Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.