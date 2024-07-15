Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde dar bantta hareket ederken, gram altın fiyatı ise, tüm zamanların zirve seviyesine yakın işlem görüyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Temmuz 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları..
Altının ons fiyatı, geçen hafta ABD TÜFE verisinin ardından tarihi zirvesine kadar yaklaşırken, haftayı da pozitif tarafta tamamladı. Sarı maden, yeni haftaya kâr satışlarıyla başlarken; 2400 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.
Ons altın 2402 - 2415 dolar arasında dar bantta hareket ederken; saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle 2402 dolardan işlem gördü.
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın fiyatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, 2569 liraya kadar yükselerek 2570 lira olan tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Gram altın, şu sıralarda ise, 0,22 kayıpla 2555 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.203,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.398,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.712,83 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.745,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 41.910,25 TL