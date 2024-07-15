Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, geçen hafta ABD TÜFE verisinin ardından tarihi zirvesine kadar yaklaşırken, haftayı da pozitif tarafta tamamladı. Sarı maden, yeni haftaya kâr satışlarıyla başlarken; 2400 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Ons altın 2402 - 2415 dolar arasında dar bantta hareket ederken; saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle 2402 dolardan işlem gördü.

Gram altın tarihi zirvesine yakın

Gram altın fiyatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, 2569 liraya kadar yükselerek 2570 lira olan tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Gram altın, şu sıralarda ise, 0,22 kayıpla 2555 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.203,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.398,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.712,83 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.745,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.910,25 TL