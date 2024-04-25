Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları, üç işlem günü aralıksız düşüşünün ardından, bugünkü işlemlerde primli seyrediyor. Piyasalarda makroekonomik veriler yön belirleyici olacak. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 25 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, ABD'den gelecek verilere odaklı yön bulmaya çalışırken; saat 10.52 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 2325 dolar seviyesinde bulundu. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2300 ve 2250 dolar seviyeleri destek, 2350 ve 2370 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade etti.
Gram altın da primli
Yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde başlayan altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,53 primle 2435 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 420 liradan tamamlamıştı.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.120,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.365,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.294,20 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.404,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.860,45 TL