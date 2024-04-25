Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5680 seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Nisan 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, yeni güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 32,5680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,56 primle 35,0122, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 40,6990'den satılıyor.
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 32,5451'den tamamlamıştı.
Analistler, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini kaydederek ABD'de açıklanacak büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Dolar endeksinde yatay seyir
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,7 seviyesinde bulunuyor.
Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirten analistler, para piyasalarında bankanın mayısta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, haziranda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 17, temmuzda ise yüzde 44 şeklinde fiyatlandığını bildirdi.