Motorin indirimi pompaya yansıdı (25 Nisan 2024 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin (mazot) fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

25 Nisan 2024 Perşembe yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim geldi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 40,91 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,58 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 40,97 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,46 TL

Ankara'da motorin (mazot) litre fiyatı: 41,92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,72 TL

İzmir'de motorin (mazot) litre fiyatı: 42,17 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.