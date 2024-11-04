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Dev fona eski CEO’dan rakip: 1 milyarlık fon kuruyor

Eylül ayında Investcorp Holdings'in eş CEO'luğundan istifa eden Hazem Ben-Gacem'in, Küresel Güney'deki finansal hizmet firmalarından hisse satın almak için Abu Dabi merkezli 1 milyar dolarlık bir kalıcı sermaye fonu kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Dev fona eski CEO’dan rakip: 1 milyarlık fon kuruyor
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Investcorp Holdings'in eski eş CEO'su Ben-Gacem 1 milyar dolarlık fon kuruyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ben-Gacem, BlueFive Capital için fon toplamak üzere ABD, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki yatırımcılarla görüştü.

Kaynaklara göre, yeni araç sigorta, özel servet ve kamu piyasası aracılık şirketlerine yatırım yapacak.

BlueFive'ın başlangıçta Güneydoğu Asya ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn) yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Şirketin daha sonra Latin Amerika'ya yatırım yaparak Küresel Güney'de faaliyet gösteren bir finansal hizmetler firması oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

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