Dev fona eski CEO’dan rakip: 1 milyarlık fon kuruyor

Investcorp Holdings'in eski eş CEO'su Ben-Gacem 1 milyar dolarlık fon kuruyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ben-Gacem, BlueFive Capital için fon toplamak üzere ABD, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki yatırımcılarla görüştü.

Kaynaklara göre, yeni araç sigorta, özel servet ve kamu piyasası aracılık şirketlerine yatırım yapacak.

BlueFive'ın başlangıçta Güneydoğu Asya ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn) yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Şirketin daha sonra Latin Amerika'ya yatırım yaparak Küresel Güney'de faaliyet gösteren bir finansal hizmetler firması oluşturmayı hedeflediği belirtildi.