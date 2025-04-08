ABD doları baskı altında kalmaya devam ediyor

Dolar dün, Trump'ın Çin dışındaki tüm ülkeler için gümrük vergilerine 90 günlük bir ara vermeyi düşündüğü söylentileri üzerine kısa bir destek aldı. Beyaz Saray'ın daha sonra bu haberleri “yalan haber” olarak nitelendirmesiyle bu destek kısa sürdü.

Pepperstone stratejisti Michael Brown bir notunda, böyle bir dönüşün uzak göründüğünü öne sürdü.

Brown, "Üst düzey yetkililer, korumacı söylemi ikiye katladılar ve son piyasa dalgalanması ya da artan resesyon riski konusunda çok az endişe gösterdiler” dedi.

DXY dolar endeksi %0,3 düşüşle 102,918'e gerileyerek altı ayın en düşük seviyesi olan 101,267'ye indi.