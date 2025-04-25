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ABD doları önde gelen para birimleri karşısında toparlandı

Dolar, Çin’in ABD’ye uygulayacağı gümrük vergilerinde düzenleme yapacağına yönelik beklentilerle yükselişe geçti.

Haber Merkezi
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ABD doları önde gelen para birimleri karşısında toparlandı
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ABD doları, Çin'in bazı ABD malları için gümrük vergisi muafiyetlerini değerlendirdiğine dair basında yer alan bir haberin ardından önceki günkü kayıplarını tersine çevirerek yükseldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tırmanan ticaret savaşında gerilimin azalacağına dair umutlar, EUR/USD'yi yüzde 0,46 düşüşle 1,13365'e getirdi. GBP/USD de yüzde 0,40 düştü.

ABD doları İsviçre frangı karşısında yüzde 0,60 ve Japon yeni karşısında yüzde 0.68 değer kazandı.

State Street Tokyo şube müdürü Bart Wakabayashi, “Yatırımcılar şu anda kesinlikle manşet kovalıyor. Eğer bu tarifelerin gevşetileceğine dair herhangi bir işaret varsa, bu tarifeler nedeniyle alınan pozisyonlarda da bir gevşeme olacaktır” dedi.

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