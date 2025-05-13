Dolar, bir ayın en yüksek seviyesinden geriledi

Swissquote Bank'tan İpek Özkardeskaya, yatırımcıların ABD-Çin haberlerinin gerçekten ne kadar iyi olduğunu ve ateşkesin ne kadar süreceğini sorgulamaları nedeniyle piyasaların Pazartesi günkü rallinin ardından “biraz akşamdan kalma” olduğunu söyledi.

Özkardeşkaya, “Son günlerde masaya önemli bir ilerleme getirilmiş olsa da, bu bir son değil” dedi.

DXY dolar endeksi Pazartesi günü 101,977 seviyesine ulaştıktan sonra %0,2 düşüşle 101,618 seviyesine geriledi.